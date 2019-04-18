وزير الأوقاف: إكرام السلطان العادل من إجلال الله .. فيديو

كتب محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من إجلال الله وتعظيمه إكرام السلطان المقسط -العادل-، مضيفا "لذلك من كان يعمل لصالح بلده في أي موقع كان فيجب علينا دعمه".

واستشهد «جمعة» خلال احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب، بحضور رجل الأعمال محمد أبوالعينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بما روي عن أَبي موسى -رضي الله عنه، أن رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللَّهِ تَعَالَى: إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبةِ المُسْلِمِ، وَحَامِلِ...