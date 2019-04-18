الصمد: التوظيف العشوائي الذي حصل قبل الانتخابات سياسي بامتياز

كشف النائب جهاد الصمد أن "التوظيف العشوائي الذي حصل قبل الانتخابات النيابية عام 2018 هو توظيف سياسي بامتياز"، موضحًا أنه تمّ توظيف 11 شخصًا في اوجيرو بالبقاع، في الوقت الذي كان العدد المطلوب 4 موظفين".
وأشار الصمد، في حديث تلفزيوني، إلى أن "عدد الفنيين المطلوب في البقاع هو 45 فيما تمّ توظيف 5 أشخاص، وفي جبل لبنان مطلوب 30 فنّي بدلًا من 4، وفي بيروت 15 بدلًا من 30".
وذكر الصمد أن "نسبة توظيف العمال والحراس وصلت إلى 65%"، كاشفًا أنه "تمّ توظيف 436 عامل وحارس. فماذا تستفيد منهم أوجيرو؟"
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