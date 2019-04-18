الصمد: التوظيف العشوائي الذي حصل قبل الانتخابات سياسي بامتياز

كشف النائب ​جهاد الصمد​ أن "التوظيف العشوائي الذي حصل قبل ​الانتخابات النيابية​ عام 2018 هو توظيف سياسي بامتياز"، موضحًا أنه تمّ توظيف 11 شخصًا في اوجيرو ب​البقاع​، في الوقت الذي كان العدد المطلوب 4 موظفين".

وأشار الصمد، في حديث تلفزيوني، إلى أن "عدد الفنيين المطلوب في البقاع هو 45 فيما تمّ توظيف 5 أشخاص، وفي ​جبل لبنان​ مطلوب 30 فنّي بدلًا من 4، وفي ​بيروت​ 15 بدلًا من 30".

وذكر الصمد أن "نسبة توظيف العمال والحراس وصلت إلى 65%"، كاشفًا أنه "تمّ توظيف 436 عامل وحارس. فماذا تستفيد منهم أوجيرو؟"