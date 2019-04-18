طوني فرنجية: علينا إعادة النظر بكثير من السياسات بهدف تحقيق الإصلاح الحقيقي وإنقاذ الاقتصاد

لفت النائب ​طوني فرنجية​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "وزير المال ​علي حسن خليل​ قدم طرحا جريئا ومتقدما في ما يتعلق بضروة اتخاذ تدابير استثنائية وعلينا جميعا إعادة النظر في كثير من السياسات بهدف تحقيق الإصلاح الحقيقي وإنقاذ ​الاقتصاد​".

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