قام عناصر من ​الدفاع المدني​ بتنظيم تواجدهم في عدد من كنائس بلدة ​القبيات​ في عكار حيث تقام القداديس بمناسبة خميس الغسل وذلك للسهر على سلامة المشاركين في الصلوات،و لسرعة التدخل في حال حصول اي طارىء .

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كانت هذه تفاصيل خبر عناصر الدفاع المدني يعملون على تأمين السلامة خلال قداس الغسل بكنائس القبيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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