فؤاد مخزومي: لبنان يخسر اليوم ثروته البشرية

أكد النائب فؤاد مخزومي خلال تنظيم مؤسسة حوار الأبجديات بالتعاون مع مؤسسة "فبريانو"، معرضا للرسومات الفائزة في مسابقة جرت بين طلاب المدارس في المناطق اللبنانية كافة " أن "لبنان يخسر اليوم ثروته البشرية، فشبابنا يهاجرون بحثا عن فرص عمل في ظل نظام تعليمي متأخر عن متطلبات العصر الرقمي"، داعيا إلى "العودة إلى جذورنا العريقة، ولافتا إلى أن الأبجدية هي هدية لبنان إلى العالم".
وأشار إلى أن "الإنسانية استطاعت أن تتحاور من خلال إسهامنا اللبناني العريق، داعيا إلى تعزيز وسائل الحوار"، لافتاً إلى "مركز مخزومي للابتكار الذي تم افتتاحه مؤخرا في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU والذي يهدف إلى دعم التغيير في محتوى المناهج الدراسية، وإحداث ثورة في طريقة التعليم".
ولفت إلى أنه "في مثل هذا الوقت من السنة الماضية قدمنا معرض حوار الأبجديات الأول، وها نحن اليوم للسنة الثانية على التوالي على مشارف تبني أعلى الجهات الرسمية لهذه المبادرة، بدءا من الأونيسكو والأمم المتحدة، وصولا إلى المسؤولين اللبنانيين والإنتشار اللبناني".
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