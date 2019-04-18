مصادر الـ LBC: جمعية المصارف ترفض اكتتاب سندات خزينة بالليرة بفائدة صفر بالمئة

أكدت مصادر ​جمعية المصارف​ الـ LBC أن "إدارة الجمعية اجتمعت وأكدت رفض اقتراح اكتتاب المصارف سندات خزينة بالليرة ال​لبنان​ية بقيمة 9 آلاف مليار ليرة لمدة سنتين بفائدة صفر بالمئة".

ولفتت مصادر الجمعية إلى أن "المصارف لا تستطيع تحمل المزيد من الأعباء خصوصاً بعد ​الضرائب​ المرتفعة عقب إقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​ وقد كلفت الضرائب ​السنة​ الماضية 750 مليون ​دولار​ وهي أموال كان يمكن أن تستثمرها البنوك في تسليف قطاعات منتجة".

وأوضحت المصادر أن "أي عملية تجبر المصارف على الإكتتاب بسندات الخزينة بفائدة صفر بالمئة تعني بالنسبة لوكالات التصنيف أن الدولة أفلست وهذا يعني بالتالي تخفيض تصنيف لبنان ومصارفه".