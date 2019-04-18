أكدت مصادر جمعية المصارف الـ LBC أن "إدارة الجمعية اجتمعت وأكدت رفض اقتراح اكتتاب المصارف سندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 9 آلاف مليار ليرة لمدة سنتين بفائدة صفر بالمئة".
ولفتت مصادر الجمعية إلى أن "المصارف لا تستطيع تحمل المزيد من الأعباء خصوصاً بعد الضرائب المرتفعة عقب إقرار سلسلة الرتب والرواتب وقد كلفت الضرائب السنة الماضية 750 مليون دولار وهي أموال كان يمكن أن تستثمرها البنوك في تسليف قطاعات منتجة".
وأوضحت المصادر أن "أي عملية تجبر المصارف على الإكتتاب بسندات الخزينة بفائدة صفر بالمئة تعني بالنسبة لوكالات التصنيف أن الدولة أفلست وهذا يعني بالتالي تخفيض تصنيف لبنان ومصارفه".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـ LBC: جمعية المصارف ترفض اكتتاب سندات خزينة بالليرة بفائدة صفر بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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