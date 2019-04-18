أكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في حديث تلفزيوني أنه "يجب ان يتم التنسيق بين المعنيين من ​قيادة الجيش​ و​وزارة المالية​ في موضوع رواتب وتعويضات العسكريين"، متمنيا "عدم تداول موضوع تعويضات الجيش وغيره في الاعلام".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: اتمنى عدم تداول موضوع تعويضات الجيش وغيره في الاعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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