داود: من غير الجائز هدر المزيد من الوقت والفرص

إعتبر ​وزير الثقافة​ ​محمد داود داود​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ انه "‏من غير الجائز لأحد في ​لبنان​، الظن أنه لا زال يمتلك ترف هدر المزيد من الوقت والفُرص لتحصين مصالحه الشخصية والسياسية على حساب مصلحة الوطن والمواطن, أو التلهي بسجالات ومناكفات الجميع فيها خاسر, وأول الرابحين فيها هم اعداء لبنان وفي الطليعة ​إسرائيل​".

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