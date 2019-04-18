السيد: في الجلسة التشريعية أمس مرّر قانون الكهرباء بالفوضى المقصودة

أكّد النائب ​جميل السيد​ أن "رئيس ​مجلس النواب​ نبيه برّي "حرّيف" في إدارة الجلسات"، مشيرًا إلى أن "جلسة المجلس يوم أمس، لو أديرت بصورة جدية أكبر لخرجت بنتائج أوضح في عملية الرفض".

ووصف السيد، في حديث تلفزيوني، جلسة المجلس أمس بـ"المايعة"، مؤكدًا أن "التصويت أسقط المادة الأولى من مشروع قانون خطة ​الكهرباء​، وأنا من النواب الذين اختاروا مقعدهم في الخلف ورأينا الموضوع أن أقل من 40% من النواب الحاضرين رفعوا أيديهم للتصويت على مشروع القانون، في جو تسوده الفوضى، وقال برّي إن التصويت نجح"، موضحًا أن "ذلك قابله احتجاج من بعض النواب وأنا من بينهم وطالبنا بإعادة احتساب الأصوات، لكن الرئيس برّي رفض إعادة العدّ".

وشدّد السيد على أن "ذلك لا يسمى تصويتًا بل هو تمرير للقانون لأن ما هو خطأ إمّا أن يتمّ تمريره بالعتمة أو بالفوضى. ويوم أمس مرّر القانون بالفوضى المقصودة".

وكشف النائب جميل السيد أنه سيطلب "العودة إلى أجهزة الكاميرات لمعرفة من رفع يده واحتساب العدد وتصحيح الموضوع في المحضر لأنهم ملزمون بتسجيل الأسماء في المحضر بالاستناد الى الكاميرات"، مؤكّدًا أنه "في حال المعاندة على طلبنا سنلجأ الى المجلس الدستوري وسيسقط القانون حكمًا".