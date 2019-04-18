طقس متقلب وماطر من صباح الغد حتى مساء الأحد

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "الحوض الشرقي للمتوسط يتأثّر تدريجياً صباح يوم غد الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى مساء الأحد حيث ينحسر تدريجياً".
السبت: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات،تتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ أحياناً اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠متر وما فوق.
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