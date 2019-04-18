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طقس متقلب وماطر من صباح الغد حتى مساء الأحد

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أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "الحوض الشرقي للمتوسط يتأثّر تدريجياً صباح يوم غد الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى مساء الأحد حيث ينحسر تدريجياً".

الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات،تتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ أحياناً اعتبارًا من الظهر مع حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٤٠٠متر وما فوق.

السبت: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات،تتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ أحياناً اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠متر وما فوق.

الأحد: غائم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات،تتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق تخف حدة ​الأمطار​ اعتباراً من المساء ويتحول الطقس الى غائم جزئياً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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