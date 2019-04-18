طقس متقلب وماطر من صباح الغد حتى مساء الأحد

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "الحوض الشرقي للمتوسط يتأثّر تدريجياً صباح يوم غد الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى مساء الأحد حيث ينحسر تدريجياً".

الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات،تتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ أحياناً اعتبارًا من الظهر مع حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٤٠٠متر وما فوق.

السبت: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات،تتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ أحياناً اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠متر وما فوق.