الجيش:العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر القديمة بسينيق في صيدا

أعلنت ​قيادة الجيش​ أنه "دورية من ​مديرية المخابرات​ عثرت في محلة سينيق – صيدا، على كمية كبيرة من الأسلحة من مختلف العيارات، و​ذخائر قديمة​ الصنع غير صالحة للاستخدام، وقد عمل الخبير العسكري على معالجتها وإجراء اللازم بشأنها، وبوشر التحقيق بإشراف ​القضاء​ المختص".

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