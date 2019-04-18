خارجية بريطانيا تصف الوضع في ليبيا بالخطير: لوقف النار والعودة للمسار التفاوضي

وصفت ​وزارة الخارجية البريطانية​ الوضع في ​ليبيا​ بالخطير، داعيةً إلى "وقف النار والعودة للمسار التفاوضي". وفي 4 نيسان، أطلق قائد ​الجيش الليبي​ ​اللواء خليفة حفتر​، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على ​طرابلس​ والتي قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، كان مقررا الأحد والثلاثاء المقبلين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

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