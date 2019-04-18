الرئيس الإندونيسي أعلن عن فوزه في انتخابات الرئاسة لولاية ثانية

أعلن الرئيس الإندونيسي ​جوكو ويدودو​ عن فوزه في انتخابات الرئاسة بنسبة 54 في المئة من التصويت. وتعد تلك ​الانتخابات​ هي المنافسة الثانية بين ويدودو ومنافسه برابوو سوبيانتو، حيث أجريت الأولى في عام 2014 وفاز فيها الرئيس ويدودو بفارق ضئيل.

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