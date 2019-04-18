رئيس وزراء باكستان يعين وزيرًا جديدًا للمالية في تعديل وزاري كبير

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​ تغييرًا وزاريًا كبيرًا اليوم واختار عبد الحفيظ شيخ وزيرًا جديدًا للمالية خلفًا لأسد عمر الذي استقال في وقت سابق.

وعين خان عشرة وزراء جددًا منهم شيخ الذي شغل المنصب خلال حكم حزب الشعب الباكستاني المعارض.

وكان وزير المالية الباكستاني أسد عمر قد أعلن استقالته من منصبه مؤخرًا، مبيّنًا في تعليق على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنّ "رئيس الوزراء عمران خان كان يريد كجزء من تعديل حكومي أن أتولّى حقيبة الطاقة بدلًا من المالية، لكنّني حصلت على موافقته بأن لا أتولّى أيّ منصب وزاري".

ويذكر أن استقالته المفاجئة جاءت في وقت تواجه ​حكومة​ خان الذي وصل إلى السلطة العام الماضي ضغوطات متزايدة مع خسارة الروبية 30 بالمئة من قيمتها منذ مطلع 2018، ما تسبب بارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.