وزير روسي: قيودنا الجديدة ستمس 30 بالمئة من التبادل التجاري مع أوكرانيا

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين أن "القيود الروسية الجديدة على التجارة مع أوكرانيا ستطال نحو 30 بالمئة من التبادل الجاري بين روسيا وأوكرانيا"، مشيراً إلى أن "إجمالي حجم السلع التي تفرض الحكومة الروسية القيود عليها يقدر بأكثر من 4.3 مليار دولار، ما يشكل نحو 30 بالمئة من إجمالي حجم التبادل التجاري بين روسيا وأوكرانيا في عام 2018".
وأشار إلى أن "فرض القيود هو إجراء اضطراري اتخذ ردا على خطوات غير ودية من قبل أوكرانيا" ويتوافق بشكل تام مع الالتزامات الدولية لروسيا".
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