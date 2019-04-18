إدارة ترامب تتوقع 76 ألف وظيفة جديدة من اتفاقية التجارة الحرة

أكدت إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "الاتفاقية الجديدة للتجارة الحرة ل​أميركا​ الشمالية "نافتا" ستخلق 76 ألف وظيفة في قطاع السيارات في غضون خمس سنوات مع قيام مصنعي السيارات باستثمار حوالي 34 مليار دولار في مصانع جديدة للتقيد بالقواعد الجديدة بشأن المحتوى الاقليمي في الاتفاقية".

وأوضحت الإدارة أن "تقديرات الوظائف والاستثمار تستند إلى خطط كشف عنها مصنعو السيارات للتقيد بقواعد المنشأ الأكثر صرامة في الاتفاقية الجديدة التي تجمع ​الولايات المتحدة​ وكندا و​المكسيك​"، مشيرة إلى أن "التقديرات تتضمن استثمارات تصل قيمتها إلى 15.3 مليار دولار أعلنت عنها شركات فورد موتور وجنرال موتورز وتويوتا وفولكسفاجن لصناعة السيارات بالإضافة إلى شركة إس.كيه إنوفيشن لصناعة البطاريات".