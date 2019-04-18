سفير السودان بأنقرة: سيتم تشكيل حكومة تكنوقراط في المرحلة الانتقالية

لفت السفير ​السودان​ي لدى ​تركيا​، يوسف الكردفاني إلى أن "المرحلة الانتقالية ستشهد تشكيل ​حكومة​ تكنوقراط، وبعدها سيتم نقل الإدارة بأكملها، بما في ذلك الرئاسة، إلى سلطة مدنية"، موضحاً أن "المرحلة الانتقالية ستشهد تشكيل حكومة تكنوقراط، وسيتم خلق جو الانتخابات من خلال السماح للأحزاب السياسية بالعمل، ومن ثم سيتم نقل الإدارة بأكملها، بما في ذلك الرئاسة، إلى سلطة مدنية".

وأشار إلى أن "رئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي ببلاده ​عبد الفتاح البرهان​، رفع حظر التجوال الذي فُرض عقب عزل البشير"، لافتاً إلى أن "البرهان، أكد للشعب السوداني أنه سيقوم بالحوار مع مختلف فئات الشعب و​منظمات المجتمع المدني​، وأنه سيشكل حكومة مدنية في أقرب وقت".

وأضاف: "من المتوقع أن تستغرق المرحلة الانتقالية ببلاده نحو عامين"، مثمناً "موقف تركيا حيال السودان خلال الأحداث الأخيرة"، قائلا: "تركيا وقفت إلى جانب الشعب السوداني فيما شهدته بلاده مؤخرا، ونشكرها على ذلك".

وتابع: "تركيا أصدرت تصريحات تحترم خيار الشعب السوداني في هذه المرحلة"، مؤكداً أن "السودان ملتزم بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة مع تركيا".