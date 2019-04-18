الموافقة على زيادة عدد العراقيين الوافدين للحج في السعودية

أكّد أحمد لعيبي المتحدث باسم القيادي في ​الحشد الشعبي​ سامي المسعودي أن "المسعودي ورئيس هيئة الحج نجحا مفاوضين باستحصال موافقة لزيادة عدد الحجاج إلى 50 ألف حاج للموسم الحالي ضمن حجاج القرعة حصرًا وهو أمر يحدث لأول مرة"، موضحًا أن "المسعودي ذهب ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء خلال زيارته للمملكة العربية السعودية ممثلًا لهيئة الحج والعمرة مع رئيسها التي يشغل المسعودي فيها منصب الوكيل المالي والإداري".

وكان رئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​ دعا مؤخرًا السعودية إلى زيادة حصة ​العراق​ من الحجاج، فيما وعدت ​وزارة الحج السعودية​ بـ"التعامل الإيجابي" مع طلب عبد المهدي.