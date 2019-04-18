مسؤول ديمقراطي بارز: يجب على الكونجرس محاسبة ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

قال جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب اليوم الخميس، إن الأمر بات متروكاً الآن للكونجرس لمحاسبة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف نادلر، وهو من أبرز منتقدي ترامب منذ زمن طويل، في مؤتمر صحفي بعد نشر تقرير مولر، إن "المسؤولية الآن تقع على عاتق الكونجرس لتحميل الرئيس مسؤولية أفعاله".

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وانتقد نادلر النائب العام وليام بار، قائلاً إنه لا يمكن الوثوق به...من الواضح أنه لا يمكننا تصديق ما يخبرنا به النائب العام بار" ، مشككًا في الطريقة التي لخص بها وزير العدل تقرير مولر.

وقال نادلر إنه رغم تنقيح التقرير ، إلا أنه كشف عما يمكن اعتباره "دليلًا مثير للقلق على تورط الرئيس ترامب في عرقلة سير العدالة وسوء السلوك".

وسيدلي بار بشهادته أمام لجنة نادلر في الثاني من مايو المقبل، وقد طلب نادلر أيضًا من مولر الإدلاء بشهادته خلال الأسابيع المقبلة.