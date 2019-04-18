سفارة مصر بلندن تنهي استعداداتها لتنظيم الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (أ ش أ)

أنهت السفارة المصرية في لندن الاستعدادات والترتيبات اللازمة لتنظيم عملية استفتاء المواطنين المصريين المتواجدين في بريطانيا على تعديلات بعض مواد دستور جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً للإجراءات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت السفارة أنها ستفتح أبوابها أمام المواطنين اعتبارا من غد الجمعة، وحتى الأحد القادم، من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 21:00 مساءً بتوقيت لندن.

وأهابت السفارة بالمواطنين المصريين المتواجدين في بريطانيا خلال فترة عملية الاستفتاء التوجه إلى السفارة لممارسة حقهم الدستوري، والاطلاع على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، للتعرف على أية مستجدات بشأن عملية الاستفتاء.