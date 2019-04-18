تقرير مولر يكشف صلات "عديدة" بين حملة ترامب وروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

كشف تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن وجود صلات "عديدة" بين فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة الروسية ، لكنه لم يجد أي تنسيق بين مسؤولي ترامب وروسيا.

وتضمنت هذه الروابط اجتماعًا بين صهر ترامب جاريد كوشنر ، ومدير حملته بول مانافورت ، وابنه دونالد ترامب جونيور ، ومحام روسي يتعهدون "بتلطيخ" سمعة المرشحة آنذاك هيلاري كلينتون في يونيو 2016.

وأوضح التقرير أن: "الاتصالات الروسية تضمنت اتصالات تجارية، وعروض لمساعدة الحملة ، ودعوات للمرشح ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاجتماع شخصيًا، ودعوات للقاء مسؤولي الحملة وممثلي الحكومة الروسية ، وأتخاذ مواقف سياسية تسعى إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا".

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وعقب الانتخابات، قامت الحكومة الروسية على الفور بمحاولات لاختراق الإدارة الجديدة.

وقال تقرير مولر إن الحكومة الروسية اعتقدت أنها "ستستفيد من رئاسة ترامب وعملت على تأمين هذه النتيجة" ، وتوقعت حملة ترامب الاستفادة من الجهود الروسية للتدخل في الانتخابات".

غير أن "التحقيق لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية في الأنشطة التي مارستها للتدخل في الانتخابات".

وذكر التقرير "من بين أشياء أخرى ، لم يكن الدليل كافياً لتوجيه الاتهام إلى أي مسؤول في الحملة باعتباره عميلا غير مسجل لدى الحكومة الروسية أو أي مسؤول روسي آخر".