فريق الدفاع عن ترامب يرحب بنتائج تقرير مولر

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

رحب فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بنتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر فيما تردد عن تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن فريق الدفاع عن ترامب - الذي يضم المحامين البارزين رودي جولياني وجين راسكين وجى سيكولوى ومارتن راسكين – أكد أن نتائج تقرير مولر تمثل "انتصارا تاما لترامب وتؤكد بوضوح عدم وقوع أية تجاوزات جنائية".

تجدر الإشارة إلى أن التقرير - المكون من 448 صفحة - لم يبرأ ترامب بشكل كامل ، حيث أكد عدم وجود أدلة كافية تفيد بحدوث تواطؤ بين المسئولين بحملة ترامب الانتخابية وروسيا ، وذلك على الرغم من أن التحقيقات التى جرت على مدار عامين خلصت إلى وجود علاقات عديدة بين أفراد على صلة بالحكومة الروسية وأشخاص على اتصال بالحملة الانتخابية لترامب ، غير أن الأدلة بهذا الصدد ليست كافية لتوجيه الاتهام إلى أى مسئول بالحملة الانتخابية بوصفه عميلا للحكومة الروسية أو كان يعمل لحسابها .

وكان ترامب قد وصف التقرير بأنه يعتبر بمثابة تبرئة كاملة له وقال " ليس هناك تواطؤ وليس هناك عرقلة لسير العدالة ، أنه يوم طيب بالنسبة لى ".