رئيس قطاع المعاهد يفتتح معرض "إبداعات الفن التشكيلي لشباب الأزهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
تصوير- أحمد النجار:
افتتح الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مساء الخميس، المعرض الفني للأعمال الإبداعية لطلاب وطالبات الأزهر، ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، بالتعاون مع جريدة صوت الأزهر وكلية طب الأسنان "بنات" بجامعة الأزهر، تحت عنوان "إبداعات الفن التشكيلي لشباب الأزهر".
يأتي المعرض تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية.
ويتضمن المعرض مجموعة من لوحات الفن التشكيلي والخط العربي-ما يقرب من 60 عملًا- من إبداع طلاب وطالبات وأساتذة الأزهر من جامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية؛ وتغطي هذه المجموعة بعض مدارس الفن التشكيلي ابتداء من الواقعية ومرورا بالرمزية وحتى التجريبية.
وتضم الأعمال الفنية لطلاب الأزهر، لوحات لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وبجانبها لوحات للفنانين اسماعيل ياسين ورياض القصبحي، وآخرين.
وتهدف إبداعات شباب الأزهر بالمعرض، إلى تهذيب الإنسان وتعديل سلوكه، بهدف اكتساب المهارات التي تحقق الرؤية الفنية الجمالية، والتي تنعكس بدورها على السلوك المجتمعي، وتسهم في معالجة القضايا المجتمعية، وإيجاد أفكار تساعد المجتمع على تهذيب أخلاقياته وعلاقاته.
وتسهم اللوحات في فتح آفاق جديدة أمام الشباب في وضع تصورات فنية وأفكار معتدلة، بالإضافة إلى المزج بين التراث والحضارة والعصرية.
وتجمع هذه الاعمال بين التنوع والجرأة وانطلاقة روح الشباب الذي يتجاوز السائد من الاساليب الفنية ليحقق بانطلاقته احلامه ورؤاه الخاصة.
ويفتتح المعرض للجمهور من السادسة وحتى الساعة التاسعة مساءً، وتنتهي فعالياته الأربعاء الموافق 24 أبريل الجاري.
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