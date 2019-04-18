برلماني يطالب دول العالم بمواجهة المنظمات الداعمة للإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

طالب النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب ورئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقي، دول الأوروبية ومختلف دول العالم التصدي وبكل حسم للمنظمات التى تمول وتشجع الإرهاب.

وقال "الجندى"، إن هناك تقريرًا رسميًا صادرا عن وكالة الأنباء الألمانية، كشفت خلاله عن حجم الأموال التي دعمت بها الحكومة الألمانية منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية، والتي وصلت في الفترة من 2011 وحتى نهاية 2015 إلى 6.31 مليون يورو، لاستخدامها في توفير إمدادات طبية للمواطنين في سوريا.

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وأضاف، أن المنظمة، تم تصنيفها ضمن المنظمات الدولية المشبوهة، التي لها نشاط ملحوظ مع الجماعات الإرهابية، موضحًا، إنها تأسست عام 1984 في بريطانيا، وأنضم إليها عصام الحداد عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان والذي عمل مستشارًا لشئون السياسة الخارجية للجاسوس محمد مرسى، عقب فوزة في الانتخابات الرئاسية.

و"تابع"، أن تلك المنظمة صنفت كمنظمة إرهابية لدعمها الإرهاب بالشرق الأوسط وأفغانستان، وتولت تلك المنظمة إدارة أموال جماعة الإخوان في مصر وجمع التبرعات بعد 25 يناير 2011، تحت غطاء "الأعمال الخيرية"، وتمتلك عدة أفرع في أكثر من 20 دولة وسبق وان تلقت تمويل مالي قدره 80 مليون دولار على الأقل من حكومات غربية وكيانات دولية.

وأضاف، أن الإمارات صنفتها "منظمة إرهابية عام 2014، بعدما ثبت لديها يقيناً إرتباطها بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وفي عام 2016 قام مصرف "إتش إس بي سي" بإغلاق حسابات تابعة لها، وفي عام 2017، وأوقفت الحكومة البنجلادشية المنظمة ومنعتها من العمل، وبنفس العام أجرت "هيئة الجمعيات الخيرية" ببريطانياً تحقيقاً موسعاً بشأن ترويج هيئة الإغاثة للدعاة المتطرفين.