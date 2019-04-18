تعاون بين الهيئتين الوطنيتين للإعلام والانتخابات حول تغطية الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات واللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز التنفيذى للوطنية للانتخابات فى إطار التعاون المشترك بين الهيئتين والتنسيق المتواصل حول وضع الترتيبات ت النهائية للتغطية الإعلامية لعملية الاستفتاء التي ستقوم بها إذاعات و شاشات الوطنية داخل و خارج مصر.

وأكد "زين"، وضع جميع إمكانيات الوطنية للإعلام الفنية والبشرية لخروج التغطية بشكل متوازن وشفاف داخل وخارج لجان الاستفتاء ونقل المؤتمرات الصحفية التي تعقدها الوطنية للانتخابات على الهواء مباشرة، مشددًا على الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية وكذلك المعايير التى وضعتها الوطنية للانتخابات.

وسبق اللقاء ندوة بعنوان "المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني"، أقامها معهد الإذاعة والتليفزيون برئاسة دكتور خالد فتح الله، وحضرها المستشار محمود الشريف واللواء رفعت قمصان وإسماعيل الششتاوي وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام وإدار الندوة الإعلامية نهلة مدنى.

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وأكد المستشار محمود الشريف- في كلمته خلال الندوة- أهمية دور الإعلام فى هذه المرحلة التي يخطو فيها الوطن بخطى قوية وثابتة نحو مستقبل أفضل وأهميته في زيادة وعى المواطن المصري بأهمية المشاركة وممارسه حقه الدستوري. كما عرض جميع مراحل الاستفتاء واختصاصات الوطنية للانتخابات والتسهيلات التي أجرتها ومنها لجان الوافدين ومتابعة منظمات المجتمع المدني لعملية الاستفتاء.

كما استعرض اللواء رفعت قمضان، الهيكل التنظيمي لعملية الاستفتاء والجوانب القانونية والإدارية و التأمينية، مشيرًا إلى أشار حقوق وواجبات الإعلاميين داخل وخارج لجان الاستفتاء.

وصرح حسين زين بأهمية هذه الندوة للتأكيد على الإعلاميين بضرورة الالتزام بالعودة إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات حول عملية الاستفتاء لايصال رسالة إعلامية للجمهور تتمتع بالمصداقية و الشفافية.