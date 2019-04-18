"أبو شقة": المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وجه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، التحية لسيدات مصر، على دورهن المشرف والوطني خلال جميع المراحل التاريخية التي تؤكد وطنيتها، وتزيد تأكيد دورها جنبًا إلى جنب مع الرجل.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته اللجنة النوعية للمرأة والطفل في حزب الوفد، برئاسة منال العبسي، اليوم الخميس، تحت عنوان "صوتك للوطن"، لإعلان دعم المرأة الوفدية للتعديلات الدستورية.

بدأ المؤتمر بهتافات مؤيدة للتعديلات الدستورية المقترحة وللرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللمستشار أبو شقة، ومنها: "يحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي"، و"تحيا ومصر "، و"عاش الوفد ضمير الأمة"، و"عاش المستشار أبو شقة".

وأشار "أبو شقة"، إلى دور المرأة في ثورة 1919، عندما خرجت ولأول مرة مشاركة في الثورة جنبًا إلى جنب مع الرجل وسقطت شهيدات وأصيب من أصيب منهن كدليل وتوثيق وتأكيد على أن المرأة المصرية عندما تكون أمام خيار مع الوطن فإن مصلحة الوطن والدولة المصرية تضعها في المقام الأول وتضحي من أجلها بكل نفس ونفيس.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن المرأة الوفدية أدت دورها بجدارة وأنه يلحظ تقدير الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة المصرية، ما يمكن أن يقال معه أن هذا العصر برئاسة السيسي هو الذهبي للمرأة المصرية والشباب المصري.

وأكد على تقدير البرلمان لدور المرأة، قائلاً،: "عندما كنا أمام تعديلات دستورية خصصت نسبة محددة لا تقل عن 25% لأول مرة في الدستور"، مشيرًا لاصرار اللجنة التشريعية التي يترأسها على الإبقاء على النسبة وألا تكون محددة بمواقيت محددة فأبقى النص محددًا بغير مدة.

وقال، أن التعديلات الدستورية في هذا الوقت واجبة، لأن دستور 2014 ليس جديدًا كما يحاول أن يروج البعض إما خطأ في الفهم أو عن عمد، موضحًا أن دستور 2014 تم في ظروف غاية الدقة والصعوبة لأن مصر كانت على شفا الإنهيار وكان مخططًا لها أن تسقط في المستنقع الذي سقطت فيها دول كثيرة.

وأكد "أبوشقة"، أن حزب الوفد كان مدافعا من أجل الدستور والديمقراطية طوال تاريخه، داعيا الجميع إلى التوجه لصناديق الإقتراع للاستفتاء على التعديلات الدستورية لنوجه رسالة للعالم أجمع أننا مصرين على استكمال الهدف الذي سقط شهداء من أجله وترملت نساء وتيتم أطفالا لتحقيقه، لنصدر للعالم أن هذا هو شعب مصر.

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من جانبه، أشاد اللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس اللجنة النوعية للأمن القومي، بدور المرأة المصرية في العملية السياسية والانتخابات والاستفتاء، قائلا: "أرحب بنساء مصر جميعًا في بيتهن حزب الوفد، وإحنا تحت أمركن وربنا يقدرنا على خدمتكن".

ودعا "نور"، جميع سيدات مصر بالمشاركة بقوة في التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتصدر المشهد الديمقراطى وأن يكن في مقدمة الصفوف، لإبداء آرائهن في التعديلات، قائلا: "الست المصرية بميت راجل ومش خسارة فيها 25 % من مقاعد البرلمان إحنا عاوزينها 50 %".

وأوضح، أن حزب الوفد يشارك بقوة في التعديلات الدستورية، وأنه بينما تعلق الأحزاب ملصقات في الشوارع فإن الوفد يصنع تشريعات، موجها جزيل الشكر للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

ودعت منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل في حزب الوفد، جميع سيدات مصر إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لمساندة الوطن، قائلة: "صوتك للوطن.. أنزل شارك".

وأعلنت "العبسي"، تأييدها للتعديلات الدستورية المقترحة، قائلة: "أعلن بصفتي كسيدة مصرية أصيلة نعم للتعديلات الدستورية، ولا وألف لا للإرهاب".

وأشارت "العبسي"، إلى أن كل سيدة مصرية أصيلة وكل ربة منزل تركت مهامها الأسرية لتشارك اليوم في مؤتمر الوفد لدعم التعديلات الدستورية ولتقول كلمة حرة في وقت عصيب تمر به مصر، وهو دليل على عظمة المرأة المصرية التي تحرص كل الحرص على أن تكون المدافع الأول عن الدولة.

وأشادت "العبسي" بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق إنجازات هائلة للبلاد خلال فترة توليه الرئاسة وشهدناها في المشروعات القومية العملاقة التي عادت بالنفع على الاقتصاد المصري، ما جعل مصر قوية بقيادة السيسي، مشيرة إلى أنه دافع ببسالة عن المرأة المصرية وحماها وأمن لها الشارع المصري للنزول والتحرك بحرية كاملة والمشاركة في العملية السياسية.

ووجهت كريمة القاضي، نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية، التحية لسيدات مصر التي تخرج للمشاركة في العملية السياسية لتؤكد للعالم أنها بقدر المسئولية بعد أن رأيناها وزيرة وطبيبة ومحامية ومعلمة وبرلمانية تقود الحركة السياسية في مصر.

وأضافت "القاضي"، أن التاريخ حفر دور المرأة الوفدية بحروف من نور بعد أن خرجت لأول مرة لتتلقى رصاص المستعمر بكل شجاعة لتحقيق الاستقلال التام وأثبتت وجودها بكل جدارة في كل المحافل، مشيرة إلى أن الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، يكن كل الاحترام والتقدير للمرأة التي هي نصف المجتمع.