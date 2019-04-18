جماعة أناركية يونانية تتبنى الهجوم على القنصلية الروسية في أثينا

أعلنت جماعة أناركية يونانية مسؤوليتها عن واقعة الهجوم على مبنى القنصلية الروسية في أثينا بقنبلة يدوية يوم 22 مارس الماضي.
وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم الخميس أن جماعة تسمي نفسها "خلية الانتقاملميخائيل زلوبيتسكي" تبنت الهجوم - في بيان على إحدى المواقع المناهضة للمؤسسات على شبكة الإنترنت - وانتقدت خلاله روسيا، وأعربت عن تضامنها مع
وكان مجهولون قد ألقوا - في 22 مارس الماضي - قنبلة يدوية على كشك حراسة للشرطة قرب القنصلية الروسية فى العاصمة اليونانية أثينا؛ مما أدى إلى حدوث انفجار أسفر عن وقوع أضرار طفيفة ولم يسفر عن إصابات بين الأفراد.
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