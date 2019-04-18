المبعوث الأممي لليمن: نتوقع بدء الانسحاب من الحديدة خلال أسابيع

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، أنه يتوقع بدء الانسحاب من الحديدة خلال أسابيع. وأضاف جريفيث - في تصريح نقلته قناة العربية اليوم الخميس - أن أطراف حرب اليمن لم تتفق بعد بشأن نشر قوات أمنية في العربية اليوم الخميس - أن أطراف حرب اليمن لم تتفق بعد بشأن نشر قوات أمنية فيالحديدة بعد الانسحاب.

وأكد جريفيث أن مراقبي الأمم المتحدة مستعدون للانتشار في الحديدة بعد إتمام عملية الانسحاب.

واتهمت قوى دولية وعربية مليشيا الحوثي بتعمد عرقلة تنفيذ الاتفاقات الدولية وعلى رأسها اتفاق ستوكهولم.

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