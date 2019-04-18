قلق بريطاني من مطالبة واشنطن للشركات الأجنبية الالتزام بعقوباتها على كوبا

أعربت بريطانيا عن قلقها من محاولات الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة الشركات الأجنبية الالتزام بعقوباتها على كوبا والتي أعلنت دول أوروبية أخرى رفضها إياها.

وقال مكتب الخارجية البريطانية اليوم الخميس - في بيان نقلته شبكة (يورونيوز) الأوروبية - إن التطبيق خارج الحدود للعقوبات "التي يمكن اعتبارها غير قانونية طبقاً للقانون الدولي، يهدد بالإضرار بالشركات البريطانية والأخرى التابعة للاتحاد الأوروبي التي تقوم بأعمال تجارية قانونية في كوبا" من خلال

تعريضهم للمساءلة أمام المحاكم الأمريكية. وأضاف البيان "سنعمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح شركاتنا".



وكان كلٌ من الاتحاد الأوروبي وكندا قد حذرا - يوم الأربعاء الماضي - من عمليات انتقام بعد سماح الولايات المتحدة الأمريكية - للمرة الأولى - برفع دعاوى قضائية ضد الشركات الأجنبية العاملة في كوبا.

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وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك

بومبيو أن بلاده ستُنهي - في 2 مايو المقبل - "التنازلات الروتينية" بمقتضى قانون (هيلمز - بيرتون) لعام 1996 لتسمح برفع دعاوى قضائية ضد الممتلكات التي استولت عليها كوبا.



وقال البيان المشترك للجانبين إن "التطبيق الخارج للحدود لإجراءات أحادية تتعلق بكوبا يتعارض مع القانون الدولي". ووقع على هذا البيان مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فديريكا موجريني، والمفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم، إلى جانب وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند.



وهدد الموقعون بأن القرار الأمريكي يمكن أن يؤدي إلى "دوامة لا داع لها من الإجراءات القانونية".