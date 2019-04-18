"فيسبوك" يحظر أحزاباً وأفراداً من بريطانيا لتسببهم في "نشر الكراهية"

أكدت شركة "فيسبوك" أنها فرضت حظراً على 12 منظمة وفرداً ينتمون لليمين المتطرف في المملكة المتحدة قائلة إنهم "ينشرون الكراهية".
وأوضحت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الخميس أنهذا الحظر يشمل - كذلك - موقع "إنستجرام"، مشيرة إلى أن من بين المفروض عليهم الحظر الحزب القومي البريطاني،
وقالت شركة فيسبوك - في بيان نقلته (يورونيوز) - إن "الأفراد والمنظمات الذين ينشرون الكراهية، أو يهاجمون أو يدعون لاستبعاد الآخرين على أساس هويتهم ليس لهم مكان على فيسبوك"
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