روسيا: سندرس تقرير مولر لكن نؤكد عدم وجود "تواطؤ أو تدخل"

ذكرت الخارجية الروسية ،اليوم الخميس، أن موسكو ستدرس تقرير المدعي العام الخاص الأمريكي روبرت مولر، موضحا أن موسكو أكدت - في أكثر من مناسبة - أنه لا يوجد أي تواطؤ أو تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية القول "لا يزال يتعين التعرفعلى التقرير. ولكننا نكرر أنه لم يكن هناك تواطؤ أو تدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة".
وأعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات أندريه كروتسكيخ - في وقت سابق اليوم - أن تقرير مولر يتحدث عن
وأعلنت وزارة العدل - في وقت سابق - عن إنجاز تحقيق مولر، بعد توجيه اتهامات لـ34 شخصاً بينهم مواطنون روس وموظفون سابقون في فريق ترامب، مثل مدير حملته الانتخابية بول مانافورت، ومستشار الأمن القومي سابقا مايكل فلين، ومحامي الرئيس مايكل كوهن، لكن هذه التهم لم تشمل "التواطؤ المفترض" لترامب مع الحكومة الروسية.
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