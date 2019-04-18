الجيش الليبي: المعارك مستمرة حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية بطرابلس

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري على أن قوات الجيش أحبطت سلسلة هجمات لميليشيات طرابلس كانت تستهدف قوات الجيش الليبي.
وأكد المسماري - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (العربية) اليوم الخميس - أن قوات الجيشالوطني الليبي تواصل ضرباتها الجوية على مواقع الميليشيات، التي تحاول الهجوم على أماكن تواجد الجيش في منطقة العزيزية.
وأضاف أنه تم رصد أعمال إرهابية لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين
وأوضح أن هناك محاولات لتشويه صورة القوات المسلحة الليبية في طرابلس، مبينا أن ميليشيات مصراتة تقوم بدفن قتلاها في مقابر جماعية وتدعي أنهم معتقلون لدى الجيش الليبي.
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