رئيس نيجيريا يرفع الحد الأدنى للأجور

وقع رئيس نيجيريا محمد بخاري ،اليوم الخميس، مرسومًا بزيادة الحد الأدنى للأجور في الدول الأفريقية الأكثر سكانًا.
وذكرت قناة (فرانس 24) أن بخاري قرر رفع الحد الأدن للأجور من18000 نيرا (50 دولارًا أمريكيًا) إلى 30000 ألف نيرا (83 دولارًا أمريكيًا).
وأصبحت تكلفة المعيشة مسألة حيوية للكثيرين في البلد الأكثر
ونظمت نقابات عمالية إضرابات - العام الماضي - للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجر، وطالبت في بادئ الأمر بزيادته إلى 50 ألف نيرا في الشهر.
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