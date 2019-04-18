بن صالح يستقبل نائب رئيس مجلس الوفاق الليبية بالجزائر

استقبل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم بالجزائر العاصمة ، أحمدمعيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
الليبية.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن اللقاء الذي عقد بمقر الرئاسة الجزائرية وحضره مسؤول الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.
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