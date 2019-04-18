بن صالح يستقبل نائب رئيس مجلس الوفاق الليبية بالجزائر

استقبل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم بالجزائر العاصمة ، أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنيالليبية. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن اللقاء الذي عقد بمقر الرئاسة الجزائرية وحضره مسؤول الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.

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