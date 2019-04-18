انتزاع أكثر من 5 آلاف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف

أتلف "المركز التنفيذي التابع للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام" بالتعاون مع "مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" (مسام) والفرق الهندسية في المنطقة العسكرية السادسة، اليوم الخميس، آلاف الألغام المتنوعة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة في محافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مدير المركز الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي قوله، إنه "تم إتلاف أكثر من 5 آلاف لغم أرضي وفردي بعدما تم انتزاعها من ثلاث مديريات محررة في محافظة الجوف، من قبل المركز الوطني وبالتعاون مع مشروع "مسام" السعودي والفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني".

وأضاف أن "هذه الألغام والعبوات زُرعت من قبل ميليشيات الحوثي في الطرقات وفي مزارع المواطنين"، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي اجزاء مشبوهة إلى الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة.

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من جانبه، أكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد ركن طه شمسان، أن الألغام الحوثية تشكل تهديداً لحاضر ومستقبل الجوف والبلاد بشكل عام"، معبراً عن شكره لجهود المركز الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي "مسام"، ودورهم في التخفيف من مخاطر الألغام التي زرعتها الميليشيات بكثافة في جميع المناطق التي وصلت إليها.