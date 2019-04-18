مسلحون مجهولون يعدمون 14 مسافراً بالرصاص في باكستان

أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم الخميس، أن مسلحين مجهولين أعدموا 14 شخصاً على الأقل بعد إجبارهم على النزول من حافلات في إقليم بلوشستان.

وتبنت مجموعة انفصالية المجزرة التي دانها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في بيان.

وقال حيدر علي مدير عام وزارة الداخلية في حكومة الإقليم إن 25 مسلحا كانوا يرتدون بزات قوات الحدود الخاصة "قاموا بإيقاف حافلات على طريق ماكران الساحلي السريع وقتلوا بالرصاص 14 شخصا".

وأوضح أن المهاجمين دققوا في هويات المسافرين قبل قتلهم، مشيراً إلى أن كل الضحايا باكستانيون على الأرجح.

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وأضاف علي أن المسافرين الذين قتلوا "كانوا يحملون هويات ليست صادرة في بلوشستان"، موضحاً أن بين القتلى ضابطين أحدهما في البحرية والثاني في خفر السواحل.

وقالت وسائل إعلام باكستانية إن المسلحين كان عددهم بين 15 و20. ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور فظيعة للمجزرة يظهر فيها الضحايا وقد قيد بعضهم وأطلقت عليهم النار.

وقالت وزارة الداخلية إن الحافلات كانت تقوم برحلات بين مدينتي كراتشي وأورمارا الساحلية في بلوشستان حيث تقع قاعدة للبحرية الباكستانية.