المتعاقدون يهددون بسنة بيضاء.. ويؤكدون: سنعوض التلاميذ بعد “الإدماج”

كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، اليوم الخميس، عن التوصيات التي خرج بها المجلس الوطني الذي انعقد منذ أول أمس الثلاثاء، مؤكدين عن تشبثهم بالإضرابات إلى حين إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، مهددين بالدخول في احتجاجات غير مسبوقة مستقبلا.

ودعا المصدر ذاته، في بلاغ يتوفر “اليوم24” على نسخة منه، من الحكومة “تغليب مصلحة التلميذ والوطن لتفادي السنة البيضاء” وذلك بالحل العاجل للملف، مؤكدين استعدادهم لتعويض الحصص الدراسية لجميع التلاميذ حين يحل الملف نهائيا، بكل الوسائل، وإن اقتضى الحال العمل خارج المؤسسات التعليمية وأيام العطل، والعطلة الصيفية أيضا.

وشددت التنسيقية استنكارها، لما اعتبرته “الإجراءات التعسفية التي تواجه بها الوزارة والسلطات الوصية النضالات السلمية والحق في الإضراب المكفولين دستوريا”، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ”التضييف على العمل النقابي من خلال إشعارات العزل، والاستفسارات، وتوقيف الأجور والاقتطاعات”.

وأكد المصدر ذاته، أن على وزارة التربية الوطنية القيام بتسوية فورية لجميع الملفات العالقة في قطاع التعليم قبل فوات الأوان، داعين من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “تحمل المسؤولية في هذه المحطة التاريخية”.