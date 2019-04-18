الملك يقدم مساهمة مالية لإعادة بناء كتدرائية “نوتردام” التاريخية

أبلغ شكيب بنموسى، سفير المغرب في العاصمة الفرنسية، اليوم الخميس، رئيس أساقفة باريس بأنه، أن الملك محمد السادس أعطى تعليمتها لتقدم المملكة المغربية مساهمة مالية من أجل إعادة بناء كاتدرائية نوتردام دوباري.

وأفاد بلاغ لسفارة المغرب بفرنسا، أن السفير، أجرى، اليوم الخميس، محادثات مع المطران ميشيل أوبيتي، رئيس أساقفة باريس.

وأوضح البلاغ أن بنموسى جدد خلال هذه المحادثات، لرئيس أساقفة باريس التعبير عن دعم، ومواساة، وتضامن الملك باسم جميع المغاربة، على إثر الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، رمز مدينة باريس، وتاريخ فرنسا، ومحج الملايين من المؤمنين.

وأضاف البلاغ أن المطران أوبيتي كلف السفير بنقل عبارات الشكر للملك محمد السادس على هذه الالتفاتة الخاصة، مذكرا بهذه المناسبة بالزيارة التي قام بها قداسة البابا بدعوة من الملك واللحظات القوية التي ميزت هذا الحدث .