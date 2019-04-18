بعد نجاح لفتيت في إقناع النقابات.. العثماني: قريبا سنعلن عن نتائج الحوار الاجتماعي

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن اتفاقا تمخض عن الحوار الاجتماعي يوجد في مراحله الأخيرة، وسيتم الإعلان عن نتائجه بعد التوقيع عليه.

من جهته، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة “أخبر أعضاء المجلس بأن اتفاقا للحوار الاجتماعي يوجد في مراحله الأخيرة، وسيتم الإعلان عن نتائجه بعد التوقيع عليه”.

وأضاف الخلفي أن رئيس الحكومة اعتبر أن من شأن الاتفاق أن “يفتح أفقا يعزز السلم الاجتماعي ويعطي دفعة للحوارات القطاعية، كما سيعطي نفسا إيجابيا للعلاقة بين ومع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين”.

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وكان وزير الداخلية قد استلم مشعل الحوار الاجتماعي من رئيس الحكومة، إذ استدعى، الأسبوع الماضي، كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، وأمناء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، إلى اجتماع عاجل بمقر وزارته، للوصول إلى حل.

وتم الاتفاق على زيادة 500 درهم للسلالم ما دون 10 والرتبة 5، وتقترح أيضا زيادة 400 درهم ابتداء من السلم 10 والرتبة 6.

وسيتم صرف الزيادة على ثلاث دفعات، خلال سنة ونصف السنة، الدفعة الأولى 200 درهم، ابتداء من فاتح ماي المقبل، والدفعة الثانية، في يناير 2020، والثالثة في يناير 2021، وزيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل، إضافة إلى زيادة 10 في المائة لـSMIG وSMAG على دفعتين.