بعد التأكد من صحة وفاتها.. أسرة حبيبة تعيدها لقبرها

قامت أسرة حبيبة التي أخرجت من قبرها، يوم أمس الأربعاء، قبل لحظات، بإعادتها لنفس القبر.

وكان زوج الراحلة، قد طالب بضرورة إجراء التشريح عن طريق السلطات، وذلك بعد معاينة الطبيب الشرعي بمستشفى مدينة سطات، والذي أكد أن السيدة ماتت لاكثر من أربع أيام..

وأكد الطبيب الشرعي، بإجراء فحص ظاهري للجثة، وتبين له أن السيدة ماتت لأزيد من أربعة أيام.

ويشار إلى أن الهالكة والتي لم تتجاوز 32 سنة، أجرت عملية على مستوى حنجرتها، في مصحة خاصة بالدار البيضاء، يوم الجمعة 5 أبريل ، كللت بنجاح، وبعد ساعات من خروجها من غرفة العملية، وبالضبط يوم السبت 6 ابريل زوالا اشتكت من ألم في حنجرتها وضيق في التنفس، ما دفع الأطباء إلى وضعها في غرفة الإنعاش، ليتم إعلام أسرتها أنها توفيت مساء الاثنين 8 أبريل، وبعد الغد الثلاثاء قال أطباء داخل المصحة ذاتها، إنها حية، لكنها وبعد ساعات لفظت أنفاسها الاخيرة في 10 ليلا من يومه الثلاثاء 9 أبريل، لكن وبعد دفنها يوم الأربعاء، ظلت أسبوعا في القبر، سمعت أصوات داخل قبرها ما دفع إخراجها من القبر، يوم أمس