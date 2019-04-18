بعد استدعائه إلى الخدمة العسكرية.. شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة: أخبرت عون السلطة أني مريض فأصر وقال: “الأوامر من الفوق”

بعد انطلاق توجيه استدعاءات إلى الشباب من أجل الخدمة العسكرية، قبل حوالي أسبوع، أثارت قضية استدعاء شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مدينة تطوان، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد انتشار صورته مقعدا على كرسي متحرك، وهو يحمل إشعارا يتعلق بدعوته إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية.

وأكد الشاب المسمى، معاذ بنعلال، في حديث مع “اليوم 24″، أنه تَسلم إشعار وزارة الداخلية، وأخبر عون السلطة بوضعه الصحي، وأن لديه إعاقة جسدية، إلا أن هذا الأخير ظل مصرا على تسليمها له، وقال له: “هذه أوامر فوقية”، بحسب تعبيره.

وانطلقت عملية الاستدعاء للخدمة العسكرية، يوم الثلاثاء 9 أبريل الجاري، عبر إرسال إشعارات الالتحاق للشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 سنة، وينص القانون، المتعلق بهذه الخدمة، على أن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تم استدعاؤهم من طرف السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، في حالة امتناعهم عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه.