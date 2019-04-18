النجم التونسي يتوج بطلًا للأندية العربية للمرة الأولى في تاريخه ويظفر بـ6 مليارات

توج فريق النجم الساحلي التونسي، الخميس، بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب النجم على الهلال السعودي بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد “هزاع بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

قدم الفريقان مباراة سريعة وقوية خاصة في الشوط الثاني، الذي اتسم بالسرعة والندية الكبيرة من الجانبين.

تقدم النجم الساحلي بهدف عن طريق كريم لعريبي في الدقيقة 30 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني، زادت السرعة وكثف الهلال من ضغطه حتى نجح في التعادل بهدف عبر الفرنسي بافيتيمبي غوميز من ضربة جزاء في الدقيقة 64 من زمن المباراة.

Advertisements

بعد التعادل، شكل الفريقان خطورة كبيرة على المرميين، ونجح النجم في تسجيل هدف قاتل عن طريق محمد عبد الله المثناني في الدقيقة 90+1 من زمن اللقاء.

المباراة تعطلت بعد الهدف لاعتراضات من جانب الهلال على الهدف ووجود لاعب متداخل من النجم في موقع التسلل، ولكن عاد الحكم لتقنية الفيديو ليحتسب الهدف بعدها، وسط احتجاجات كبيرة على القرار.

وحاول الهلال العودة ولكن لم تنجح محاولاته في الدقائق الثلاث الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليتوج النجم باللقب.

ويعد الترجي التونسي والكرخ العراقي هما الأكثر تتويجًا باللقب العربي في 3 مناسبات، وفشل الهلال في الحصول على لقبه الثالث بعد عامي 1994 و1995. –