المغرب يوقف جزائريا مبحوثا عنه ويستعد للبت في طلب تسليمه إلى بلاده

فتحت السلطات المغربية، أمس الأربعاء، بحثا في قضية مواطن جزائري، استعدادا للبت في طلب تسليمه إلى سلطات بلاده، بعد الاشتباه في ارتباطه بشبكة للاتجار الدولي في المخدرات.

وأصدرت سلطات وجدة، أمس، بلاغا قالت فيه إنه، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة وجدة مواطنا جزائريا، يبلغ من العمر 47 سنة، لكونه يشكل موضوع طلب رسمي بالتسليم، صادر عن السلطات القضائية الجزائرية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات، والمؤثرات العقلية.

وتم الاحتفاظ بالمواطن الجزائري الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم إحالته على السلطة القضائية المختصة، للبت في طلب التسليم، الصادر عن السلطات القضائية الجزائرية.

وأوضح المصدر ذاته أن عمليات التنقيط، وإجراءات البحث المنجزة، أظهرت أن المشتبه فيه سبق أن تورط في شبكة إجرامية، تم تفكيكها في مدينة وجدة في عام 2018، والتي كانت تنشط في تزوير سندات الهوية، وجوازات السفر لفائدة مواطنين جزائريين من أجل الحصول على الجنسية المغربية.

وتمكنت مصالح الأمن المغربية وقتها من ضبط الشخص الجزائري الموقوف وأربعة من مواطنيه، وذلك بعدما تبين أنهم حصلوا على وثائق هوية مغربية عن طريق التزوير، حيث تم تقديمهم أمام العدالة بمعية باقي أعضاء الشبكة الإجرامية، التي تنشط في التزوير، واستعماله.