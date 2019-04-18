بعد التأهل: توتنهام لا يزال "في الحلم"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح مدرب توتنهام هوتسبير، ماوريسيو بوكيتينو، إن فريقه "لا يزال يعيش في حلم“ بعد التأهل للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا بطريقة درامية على مانشستر سيتي الإنجليزي، وتوقع أيضا جهوزية فريقه لمقابلته مجددا السبت ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

وخسر توتنهام ليل الأربعاء الماضي بنتيجة 4-3 أمام سيتي في إياب دور الثمانية للبطولة لكنه تأهل للدور التالي بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل 4-4 في مجموع المباراتين.

وشهدت المباراة إثارة حتى الدقائق الأخيرة التي أحرز فيها سيتي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع سجله رحيم سترلينج كان كافيا لتأهل سيتي للدور التالي لكن الهدف ألغي بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي يوم الخميس ”شعرنا جميعا بالإرهاق بعد هذه الليلة المدهشة والرائعة التي لا تصدق.

وأضاف "التأهل للدور قبل النهائي يعني لنا الكثير. نشعر كأننا نعيش حلما. ما زلنا في نشوة الفوز. يمكن أن ندرك سعادة جمهورنا من خلال الرسائل التي نتلقاها من الأسر والأصدقاء".

وأضاف "لا نسمح لأنفسنا بالاستغراق في الأمر لأننا نركز بشدة ونستعد لمباراة بعد غد. مهمتنا هي التركيز واعتماد جميع الوسائل لنكون جاهزين لمباراة السبت".

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وسيحل توتنهام صاحب المركز الثالث ضيفا على سيتي مجددا على ملعب الاتحاد يوم السبت بهدف تعزيز آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة مباشرة لدوري الأبطال الموسم المقبل.

واستطرد بوكيتينو "ثلاث مباريات أمام سيتي في غضون عشرة أيام... الجميع يعتقد أننا نعرف بعضنا البعض بشكل أفضل الآن. لكن لا يوجد متسع من الوقت للتدريب أو الاستعداد".

وأضاف "هذا هو الأهم... الوصول إلى أفضل قرار ومنح الفريق طاقة تمكنه من اللعب بروح قتالية للفوز بالنقاط الثلاث".

وتأهل توتنهام للدور قبل النهائي لأول مرة في كأس أوروبا منذ موسم 1961-1962 ليواجه أياكس أمستردام. وستقام مباراة الذهاب على ملعب توتنهام الجديد في لندن الذي يسع 62 ألف متفرج في 30 أبريل نيسان.

وقال بوكيتينو "علينا التحلي بالتواضع فلم يكن أحد يتوقع أن نفوز على سيتي. هذا الفوز يمنحنا قوة دفع كبيرة ولكن إذا لم تتمتع بالذكاء الكافي لاستغلال الانتصار فمن الممكن أن يتراجع مستوانا".

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من حزيران/ يونيو في مدريد. ولم يستبعد بوكيتينو احتمال أن يتعافى هاري كين من إصابة في الكاحل ليلحق بالمباراة النهائية إذا نجح توتنهام في تخطي أياكس.