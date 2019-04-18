شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يجدد اتهام حكومته للحوثيين بعرقلة جهود السلام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
جدد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اتهام حكومته لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعرقلة جهود السلام في اليمن.
وقال في مؤتمر صحفي، عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، إن خمسة أشهر على توقيع اتفاق ستوكهولم هي وقت كافٍ لتحديد من هو المتسبب بعرقلة التنفيذ.
وأشار، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، أن “الحوثيين أحرقوا كل قوارب السلام، والوضع الإنساني يتفاقم في الحديدة، ولا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك”.
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