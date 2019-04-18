الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي دولة رئيس وزراء العراق

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:45 مساءً, 18 أبريل 2019 م
المناطق - واس
التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم في جدة، دولة رئيس وزراء جمهورية العراق السيد عادل عبدالمهدي .
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد دولة رئيس الوزراء العراقي على الدور المهم الذي تضطلع به المنظمة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، مشيرًا إلى حرص العراق على تعزيز علاقته مع المنظمة التي دعمت العراق وشعبه.
من جهته، عبر معالي الأمين العام عن ثقته في أن تحقق الحكومة العراقية الجديدة المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي، مشيدًا في الوقت ذاته بالعلاقات المتينة بين جمهورية العراق ومنظمة التعاون الإسلامي، ومؤكدًا حرص المنظمة على تطوير هذه العلاقات لما فيه خير الأمة الإسلامية.
وشدد العثيمين على أن المنظمة لن تدخر جهدًا في مساندة ودعم العراق خاصة في هذه المرحلة المهمة التي تتضافر فيها الجهود لإعمار المناطق التي دمرتها الحرب.
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