شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يشيد بدعم المملكة والإمارات لليمن والان نبدء بالتفاصيل

أشاد مجلس الأمن الدولي بإعلان المملكة والإمارات عن مساهمتهما بمبلغ 200 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن من أجل الإغاثة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن بالغ قلقهم من أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ستوكهولم قبل أربعة أشهر، لم يتم تنفيذها بعد، ودعو إلى تنفيذها دون إبطاء.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المجلس اليوم، أكد فيه تأييده لاتفاق ستوكهولم بين الطرفين، ودعمه الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، حيث رحب أعضاؤه بجهودهما الدؤوبة لدعم تنفيذ الاتفاق.

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ورحب أعضاء المجلس في البيان باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين حول مفهوم العمليات للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار، بموجب اتفاق الحديدة.

ودعا المجلس في البيان كلا الطرفين إلى المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للموافقة السريعة على الترتيبات الأمنية المحلية والمرحلة الثانية من عمليات إعادة الانتشار، حاثين الطرفين إلى "تنفيذ خطط إعادة الانتشار في أسرع وقت ممكن،" مجددين التزامهم برصد امتثال كافة الأطراف لهذه الخطط.

من ناحية أخرى، نقل البيان قلق مجلس الأمن إزاء استمرار العنف في الحديدة، والذي يهدد بتقويض وقف إطلاق النار، وكذلك التصعيد الأخير للعنف في حجة وعلى الحدود اليمنية السعودية، وإزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء اليمن، وشجع بيان مجلس الأمن المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة في اليمن الإنسانية لعام 2019.