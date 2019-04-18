خارطة إسرائيل الجديدة

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جيسون جرينبلات مساعد الرئيس الأمريكي ترامب ينشر تغريدة على موقع تويتر ويرفق بها خريطة جديدة لإسرائيل وكتب عليها أن الرئيس الامريكي يعترف أن مرتفعات الجولان تحت سيادة إسرائيل وأن هذه الخريطة هي أحدث نسخة من الخرائط الدولية.‎

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