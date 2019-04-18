اللعنات تطارد مرتزقة قطر داخل أروقة الجامعات الفلسطينية

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اللعنات تلاحق أعوان الإرهاب أينما تطأ قدمهم كان أخرها على أرض فلسطين وتحديدا داخل أروقة المؤسسات التعليمية، ترجمت في نبذ مرتزقة قطر في انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت بعد فوز كتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة للشبيبة الفتحاوية الذراع الطلابية لحركة فتح بفارق 68 صوتاً عن حماس المتمثلة في كتلة الوفاء الإسلامية.

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