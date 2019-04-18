دراسة سعودية: 45% من الطلاق قبل "الدخلة" في جدة وهذه الأسباب

أفادت دراسة أجرتها جمعية سعودية بارتفاع نسبة الطلاق قبل الدخلة، في جدة، إلى 45%، لا سيما في أوساط من تتراوح أعمارهم بين 26 إلى 30 عاما.

وكشفت جمعية "المودة لتنمية الأسرة" السعودية في دراستها تزايد معدلات الطلاق إلى 60% بسبب ضغوط الزوجة وأسرتها.

وأظهرت الدراسة، التي أجريت عن أسباب الطلاق بين العقد والدخلة، أن 24% منهم تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 25 عاما، بنسبة 24%، فيما انخفضت النسبة للفئة العمرية التي تقل عن 20 عاما إلى 3% فقط، وفقاً لتقارير صحفية.

60% بسبب الزوجة وأسرتها

وبلغت نسبة الطلاق لضغوط من قبل الزوجة وأسرتها 60%، وضغوط من قبل الزوج 17% وأخيرا ضغوط أهل الزوج 5.5%.

وأشارت إلى أن الذين تتراوح أعمارهم بين 26 إلى 30 عاما بلغت نسبتهم 43%، فيما كانت أقل فئة عمرية في الاستطلاع، الذين كانت أعمارهم 20 سنة عند الزواج بنسبة 2%.

وأوضحت الدراسة، التي أجريت على نحو 164 مطلقا ومطلقة، أن من لا تربطهم قرابة زوجية بلغت نسبتهم 73%، تليهم من لهم قرابة من جهة الأب بنسبة 10%، ومن جهة الأم بنسبة 9% والمتبقية لمن لديهم قرابة من جهات أخرى بنسبة بلغت نحو 7 %.

وقالت الدراسة إن المطلقين والمطلقات ممن كان مؤهلهم الدراسي (ثانوي)، بلغت نسبتهم من عينة الدراسة 41.5%، يليهم المؤهل الجامعي بنسبة تقترب من الـ 40%، وكانت أقلهم الدراسات العليا بنسبة 4.3%.

وأوضحت الدراسة أن المطلقين الذكور بلغت نسبتهم 92%، مقابل 8% للإناث، بينما كانت نسبة السعوديين منهم 83% والنسبة المتبقية للوافدين.

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ولفتت إلى أن نسب الموظفين الحكوميين بلغت 40%، فيما بلغت نسبة من هم بدون عمل 13%، بينما بلغ من لم يسبق لهم الزواج والانفصال بالطلاق 87%، أما من سبق لهم الزواج وانفصلوا بالطلاق، بلغت نسبتهم 13%، فيما بلغت نسبة من لم يكن لهم أولاد من زواج سابق 87% ، و13% لمن لهم أولاد.

أهم أسباب الطلاق

وأوضحت الدراسة أن أهم أسباب الطلاق مستوى الثقافة الشرعية للزوجين، وعدم تمكينهما من الرؤية قبل العقد، إضافة إلى تباين مستوى التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي.

وكان من بين أهم الأسباب إثارة أعصاب الشريك، وزيادة التزام الطرف الآخر بالأخلاق والدين، بجانب الحالة المزاجية لأحد الزوجين.

واستبعدت الدراسة من أسباب الانفصال، وجود أسباب صحية للطرفين، وظروف عمل المرأة، وإكمال تعليمها، إضافة لاختيار الشريك عن طريق الإنترنت.

وأوصت الدراسة بتطوير وإنشاء مركز متخصص في بحوث دراسات الأسرة لرفع مستوى الثقافة في المجتم